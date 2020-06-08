Татьяна Тарасова: «В последние годы популярность фигурного катания упала»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о популярности фигурного катания в России.

— Прекрасный был проект «Ледниковый период», он был совершенно необходим! — приводит слова Тарасовой bb.lv. — Благодаря ему родители повели своих детей заниматься фигурным катанием. Что греха таить, в последние годы популярность этого вида спорта упала. А это недопустимо: Россия — зимняя страна, с отличными спортивными традициями. Но главное в таких шоу — показать всем, что нужно много трудиться, чтобы достичь успеха.

Ничего невозможного нет! Только труд и воля к победе. Да, многие считают, что я слишком строга и жестока. Но это совершенно не так! Я просто терпеть не могу, когда все делается спустя рукава.