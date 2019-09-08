Татьяна Тарасова: «В каждом виде были те, кто порадовал»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила предсезонные прокаты сборной России, которые завершились на льду Малой спортивной арены «Лужников».

— Фантастические прокаты, я была счастлива присутствовать на них, — цитирует Тарасову ТАСС. — Во-первых, я хочу сказать слова огромной благодарности нашей публике — это наши фанаты, которые все понимают, все знают, любят фигуристов безмерно. Это справедливая и настоящая публика, это наши друзья, которые заполняют все залы в стране.

Безусловно, в каждом виде были те, кто порадовал. Не буду конкретизировать, но скажу — сегодня на льду мы увидели девочек, подаривших нам потрясающее зрелище, они просто свели нас с ума своим техническим оснащением. У нас очень хорошие пары. Ксюшу Столбову хочу поздравить с возвращением, с настоящим возвращением.

Мальчики радовали не особенно, к сожалению, что делать.