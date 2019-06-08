Татьяна Тарасова: "Уно сделал единственно верный выбор, начав сотрудничество с Тутберидзе"

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова подчеркнула: серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане японец Сема Уно принял единственно верное решение, начав сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе.

Уно присоединится к ее группе на летнем сборе в Новогорске. Ранее 21-летний фигурист объявил об уходе от тренеров Михоко Хигути и Матико Ямады, с которыми он работал с пяти лет. О том, продолжат ли Уно и Тутберидзе сотрудничество после летнего сбора, не сообщается.

- Я думаю, что это было непростое решение (уход от Хигути и Ямады), - цитирует ТАСС Тарасову. - И если он принял такое решение, то, на мой взгляд, сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе и ее команде, потому что Тутберидзе - выдающийся тренер, у нее сильные помощники, - сказала Тарасова. - Они все вместе очень помогут ему стать увереннее и техничнее. Он и так выдающийся фигурист, но в группе Тутберидзе даже девушек учат четверные докручивать.

Я очень рада и за Этери Георгиевну, и за него. Всегда очень интересно работать с японцами. Я много лет работала с японцами. Думаю, что для ее группы появление такого человека будет очень интересным.