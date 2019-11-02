«Все чистоганом прогнала». Тарасова в восторге от Загитовой

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова оценила выступление россиянки Алины Загитовой на этапе Гран-при в Гренобле.

— Первый элемент (тройной лутц + тройной риттбергер, ошибка после первого прыжка и перенос каскада во вторую часть программы. — Прим. «СЭ») понервничала и дальше все чистоганом прогнала, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — А уж как она прыгнула этот элемент потом — просто потрясающе.

Она каталась в кураже. Мне очень нравится эта программа («Клеопатра»). Эти две мелодии соединены очень грамотно — составляют очень хорошую композицию.

Она не упала. Но она сумела избежать штрафа за падение.

Алина набрала своего шарма. Не делает просто так шаги, не делает просто так элементы. У нее есть кураж, она понимает, что катает. И когда она будет чувствовать себя более уверенно, то начнутся более сложные элементы.