Татьяна Тарасова: «У Самодуровой небольшой прыжок, но она не срывает ничего»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова осталась довольна исполнением произвольной программы Софьей Самодуровой на этапе «Гран-при» в Японии.

— Программа Илюши Авербуха, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. - Вот у нее небольшой прыжок, но она не срывает ничего. Делает все, что она делать.

Выучила и начинает добавлять. Хороший детенык, милый. Терпи. Терпи и повышай прыжок. У тебя — характер.