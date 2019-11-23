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Татьяна Тарасова: «У Самодуровой небольшой прыжок, но она не срывает ничего»

11:31
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Известный российский тренер Татьяна Тарасова осталась довольна исполнением произвольной программы Софьей Самодуровой на этапе «Гран-при» в Японии.

— Программа Илюши Авербуха, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. - Вот у нее небольшой прыжок, но она не срывает ничего. Делает все, что она делать.

Выучила и начинает добавлять. Хороший детенык, милый. Терпи. Терпи и повышай прыжок. У тебя — характер.

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