Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Татьяна Тарасова: «Ты не корову проигрываешь, а выступаешь»

17:24
Теги:

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила произвольную программу, с которой Елизавета Туктамышева выступила на чемпионате России.

— Ох, Лиза! Вот понимаете, отсутствие Жени, вот этих 6 минут, которые бы давались Лизе еще на разминку на полу и концентрацию, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ты готовишься и рассчитываешь на эти минуты: приезда на каток, разминки, надевания ботинок. И вот снятие Жени могло тоже повлиять на катание Лизы.

У Лизы не бывает недокрутов. Рискнула! Ты прыгаешь на тренировке — как тебе не вставить на чемпионат России. Ты не корову проигрываешь, а выступаешь.

Она никаких оценок не получит. Это мелочь на травмай.

Чемпионат России по фигурному катанию. Live!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир