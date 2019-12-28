Татьяна Тарасова: «Ты не корову проигрываешь, а выступаешь»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила произвольную программу, с которой Елизавета Туктамышева выступила на чемпионате России.

— Ох, Лиза! Вот понимаете, отсутствие Жени, вот этих 6 минут, которые бы давались Лизе еще на разминку на полу и концентрацию, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ты готовишься и рассчитываешь на эти минуты: приезда на каток, разминки, надевания ботинок. И вот снятие Жени могло тоже повлиять на катание Лизы.

У Лизы не бывает недокрутов. Рискнула! Ты прыгаешь на тренировке — как тебе не вставить на чемпионат России. Ты не корову проигрываешь, а выступаешь.

Она никаких оценок не получит. Это мелочь на травмай.

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