«Котик, давай, милая!» Тарасова оценила прокат Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу выступления Александры Трусовой в произвольной программе на втором этапе Кубка России. Фигуристка упала с каскада лутц-риттбергер, но в результате одержала победу.

— Немножко испортила лутц-риттбергер. Немного поспешила с лутцем, не вышла до конца наверх, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Я ее вижу в этой программе, но не Джульеттой. Но все равно она катается очень музыкально. Тулупы просто потрясающие, такая спина на выезде! Мы рады, что ты улыбаешься, улыбайся, детка!

Перед началом выступления Трусовой Тарасова обратилась к ней: «Котик, давай, милая!»