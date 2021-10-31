Татьяна Тарасова: «Такое впечатление, что четверные Валиевой были тройными!»
11:00
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила выступления российских фигуристок на этапе «Гран-при» в Канаде.
«Все три девочки молодцы. Валиева — потрясающе, Туктамышева — гениально. Тут ничего не скажешь. Да, в произвольной программе Косторная уступила японке, но это ничего страшного. Это же соревнования. Я бы выделила Валиеву и Туктамышеву. Валиева так разобралась со своими четверными. Такое впечатление, что они были тройными! Просто на одном дыхании! Туктамышева катала свою программу самозабвенно!», — сказала Тарасова «СЭ».
Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.
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