Татьяна Тарасова: "Столбова и Новоселов смотрятся прекрасно, но их путь не будет простым"

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что тандем Ксении Столбовой и Андрея Новоселова сложился в прекрасную спортивную пару. Однако, по ее словам, фигуристам предстоит очень непростой путь.

Столбова в паре с Федором Климовым завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи и серебро Игр-2014 в парном катании. Однако пара не получила приглашения на Игры в Пхенчхане от Международного олимпийского комитета. После Олимпиады пара распалась, позже Столбова начала тренироваться с Новоселовым.

- Ксения и Андрей катаются вместе, это уже ни для кого не секрет, пара смотрится потрясающе, у них готовы обе программы, - цитирует ТАСС Тарасову. - Андрей - очень способный фигурист, высокий, прыгает все тройные прыжки. Смотрятся фигуристы очень красиво, у них хорошие отношения, хотя, конечно, им надо еще пуд соли съесть. Путь у них легким не будет, да легкого никто и не обещал, с другой стороны, чем он тяжелее, тем слаще победа.

Я знаю Ксению с детства, еще когда она каталась у пары Великовых. Я видела весь ее путь, и мне не хотелось бы, чтобы история Ксении закончилась на взлете.

Столбова тяжело переживала распад пары с Климовым, восстановиться ей помогла именно Тарасова.

- Я тогда забрала ее с собой в США, мы там прожили вместе два месяца, все это было очень тяжело, ей было больно, - отметила Тарасова. - С Ксюшей работал врач, который поставил меня на ноги во времена моей работы с Алешей (олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным), когда я была практически лежачей. Потом ей стало лучше, она начала выходить на лед, наверстывать, раскатываться. Мне кажется, что каждый человек, имеющий отношение к фигурному катанию, должен помогать таким спортсменам, олимпийскими чемпионами не бросаются.