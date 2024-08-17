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Тарасова: «Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила подход к спорту в России и США.

«В США платный спорт, но не могу сказать, что в России он сейчас бесплатный. Может быть, цена разная, но и зарплаты у родителей отличаются. У нас тоже сейчас спорт стоит немножко денег. Считаю, это нормально, потому что надо с чего-то платить деньги тренерам для их профессии, потом еще надо арендовать стадион. Все стоит денег.

Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом», – цитирует Sport24 Тарасову.

Источник: Sport24
Татьяна Тарасова
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