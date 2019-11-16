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Татьяна Тарасова: «Спасибо этой группе, что вывела женщин прыгать четверные прыжки»

19:25
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Известный российский тренер Татьяна Тарасова высоко оценила произвольную программу Александры Трусовой на этапе «Гран-при» в Москве.

— Это слезы из глаз. Ну упала. Упала с четверного сальхова. Не шел он пару дней, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Но спасибо этой группе, что она вывела женщин прыгать четверные прыжки. Никуда мы от этого не денемся.

Посмотрите какой лутц, какой тулуп. Причем тулуп в каскаде: четверной с тройным. Об этом может мечтать любой мальчик. Это школа, настоящая школа. Школа мужества. На это нужно отважиться и сделать.

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