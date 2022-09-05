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Фигурное катание

5 сентября, 18:30

Тарасова сообщила о возвращении в Россию

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о своей поездке в США.
«Да, я прилетела в Россию. Сейчас уже в Санкт-Петербурге. Перелет был через Хельсинки. Конечно, было тяжеловато. Дорога была долгой и с пересадками... Но мне очень понравилось в Америке, я же там не первый раз. Чем я там занималась? Отдыхала, это были мои выходные», — сказала Тарасова «СЭ».

25 августа стало известно, что Тарасова улетела в США.

Татьяна Тарасова в качестве тренера с 1967 года участвовала во всех зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. До 2020 года Тарасова комментировала соревнования по фигурному катанию.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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