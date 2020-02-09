Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов отличается большим спортивным талантом и стремительным катанием.

Самсонов выиграл юниорское первенство России второй сезон подряд, опередив ставшего вторым Петра Гуменника и занявшего третье место Андрея Мозалева.

— Тройка призеров прекрасная. Мальчики не слабее девочек в этом возрасте, они прыгают аксель в три с половиной оборота, четверные, — цитирует «РИА Новости» Тарасову. — Самсонов — талантливый парень, чей дар видно издалека. Этот крошечный шпингалет катается как пуля, у него очень хорошие постановки, которые он чувствует душой, в частности музыку.

Катался он с ошибками, но незначительными. Прыгает он очень легко. Прыжок него большой, и обычно такие люди как он за прыжок не борются. Те, кто похуже прыгает, они борются. А Самсонов — нет. Если он правильно заходит, то правильно и делает. Конечно, когда-то он баловал нас четверным лутцем, а на первенстве показал только один сальхов в четыре оборота. Но это меня не расстраивает, потому что само его катание и все остальные элементы — это более чем достаточно для того, чтобы победить.