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Татьяна Тарасова: «Россия блестяще провела бы чемпионат мира по фигурному катанию»

13:35
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила за то, чтобы чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию прошел в России.

Швеция, которая в марте должна принять ЧМ, отменила все домашние турниры по фигурному катанию.

«Если у нас будет возможность провести чемпионат мира, то мы его проведем блестяще! Потому что лучше нас никто не проводит чемпионаты!» — сказала Тарасова «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

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