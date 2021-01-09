Татьяна Тарасова: «Россия блестяще провела бы чемпионат мира по фигурному катанию»
13:35
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила за то, чтобы чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию прошел в России.
Швеция, которая в марте должна принять ЧМ, отменила все домашние турниры по фигурному катанию.
«Если у нас будет возможность провести чемпионат мира, то мы его проведем блестяще! Потому что лучше нас никто не проводит чемпионаты!» — сказала Тарасова «СЭ».
(Владислав Флегонтов)
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