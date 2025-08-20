Тарасова — об украинце Колеснике, который решил выступать за США: «Ну и пусть. Придурок»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение украинского фигуриста Вадима Колесника выступать за США.

В среду 23-летний спортсмен сообщил о получении американского гражданства и заявил, что готов представлять США на Олимпийских играх 2026 года. Ранее Колесник неоднократно выступал против допуска российских фигуристов к олимпийскому отборочному турниру.

«То есть теперь он будет выступать за США? Ну и пусть. Может, у него это получится лучше, чем обсуждать нас. У нас он может только учиться, а выступать — никак. Придурок», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Колесник выступает в танцах на льду в паре с Эмилеа Зингас. Вместе они дважды становились бронзовыми призерами чемпионата США по фигурному катанию — в 2023 и 2025 годах.