Татьяна Тарасова: «Пенсия у меня, как у всех. За заслуги ничего не добавили»

Легендарный российский тренер Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о своей пенсии.

— Родина вам щедро отплатила?

— Мне, конечно, недостает. Тамара Москвина говорит: прекрати говорить об этом. У меня нет катка и школы.

— Это ваша боль?

— Да, это моя боль. Это самое главное, что было бы в моей жизни. Я приехала сюда в 60 лет, до этого сидела 10 лет в Америке, потому что у нас здесь были тяжелые годы. Я тренировала там Кулика, Грищука вместе с Платовым — все они были олимпийскими чемпионами. И Алешка!

Мне бы хотелось школу, где были бы тренеры, которых я бы пригласила, чтобы я их учила, чтобы я продолжала свое направление. Этого не случилось. Мне уже поздно об этом говорить. Мне, если бог даст, будет 75. Это не тот возраст, когда можно что-то начинать. Наша родина дала мне таких потрясающих спортсменов.

— Пенсия у вас достойная?

— Как у всех.

— То есть, не добавили за ваши заслуги?

— У нас этого нет. Я не знаю, почему над нами так не сжалились, как сжалились над олимпийскими чемпионами. Мы же тоже их воспитывали! Нас же не так много этих тренеров.