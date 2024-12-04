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Сегодня, 20:05

Тарасова: «Пападакис и Сизерон соревновались сами с собой. Не вижу, кто занял бы их место»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона завершить карьеру.

«Очень жаль, что они приняли такое решение. Потому что они индивидуальны, никто так не катался — ни до, ни после них. Как-то у них по-своему все получалось. Всегда приветствую таких спортсменов. Очень грустно, когда настоящие спортсмены уходят, а они именно такими и были. Ни с кем не соревновались — только сами с собой. Есть ли те, кто может занять их место? Я пока таких не вижу», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

29-летняя Пападакис и 30-летний Сизерон весной 2022 года объявили о приостановке карьеры.

Они являются олимпийскими чемпионами Пекина-2022 и серебряными призерами Игр в Пхенчхане-2018. На счету танцевального дуэта 5 золотых медалей чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Татьяна Тарасова
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