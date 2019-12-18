Татьяна Тарасова поздравила с 58-летием Брайана Орсера

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram пост в честь дня рождения канадского специалиста Брайана Орсера, которому 18 декабря исполнилось 58 лет.

«Брайан, дорогой! Ты был большим спортсменом, стал большим тренером. Удачи и здоровья тебе и твоим ученикам!», — подписала фотографии Тарасова.

Орсер является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (1984, 1988) и чемпионом мира-1987. Канадец тренирует японца Юдзуру Ханю и россиянку Евгению Медведеву.