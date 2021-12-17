Татьяна Тарасова после своей госпитализации обратилась к поклонникам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram поблагодарила всех болельщиков, поддержавших ее после госпитализации.

Тренер пропустила съемки финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале по состоянию здоровья.

«Друзья мои, вижу, читаю ваши теплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь», — написала Тарасова.

Отметим, официальной информации о том, почему тренер находится в больнице, пока нет.