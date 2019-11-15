Татьяна Тарасова: «Понятно, что Трусова будет прыгать тройной аксель»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова будет исполнять тройной аксель. 15-летняя спортсменка представила короткую программу на этапе «Гран-при» в России и занимает промежуточное первое место.

— Аксель очень большой у нее, видно что работают, много времени тратят, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Понятно, что будет 3,5 (тройной аксель — Прим. «СЭ»). Я редко вижу очень хороший аксель. Помню аксель Водорезовой.

Конечно, Этери Георгиевна (Тутберидзе — Прим. «СЭ») ее не похвалит за этот прокат. Она прыгает каскад лутц + риттбергер, это сильный каскад. Сегодня было неудобно, поэтому она сделала тулуп. Здесь все решает голова. Она выехала без скорости, но сделала. В целом очень хорошая программа, я ее очень люблю.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры