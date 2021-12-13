Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России

19:30
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы.

«Жаль! Чемпионат России сильно потеряет из-за ее отсутствия? Нет, я не буду так говорить. Просто жаль», — сказала Тарасова «СЭ»,

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора Данил Алешин все материалы автора
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
0