Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России
19:30
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы.
«Жаль! Чемпионат России сильно потеряет из-за ее отсутствия? Нет, я не буду так говорить. Просто жаль», — сказала Тарасова «СЭ»,
Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.
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