Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы.

«Жаль! Чемпионат России сильно потеряет из-за ее отсутствия? Нет, я не буду так говорить. Просто жаль», — сказала Тарасова «СЭ»,

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.