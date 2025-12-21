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21 декабря 2025, 12:05

Тарасова — о пожизненном отстранении Десятова: «Хорошо, что еще не посадили! Другим неповадно будет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на пожизненное отстранение фигуриста Ивана Десятова из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

С октября 2024 года фигурист был временно отстранен от участия в турнирах. Тогда эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова.

«Правильно сделали. Если доказано, то как его не отстранить? Хорошо, что еще не посадили! Другим неповадно будет», — сказала Тарасова «СЭ».

24-летний Десятов выступал в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Фигурист родился в Москве и до 2021 года выступал за Россию, позднее перешел в сборную Белоруссии, а с 2022 года представляет США.

Иван Десятов и&nbsp;Изабелла Флорес.«Очень много вопросов к ситуации». Фигуриста Десятова пожизненно отстранили от соревнований из-за обвинений в домогательствах

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Иван Десятов
Татьяна Тарасова
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