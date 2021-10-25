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Татьяна Тарасова отреагировала на победу Александры Трусовой на этапе Гран-при в США

11:45
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировал «СЭ» победу Александры Трусовой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

«Какие наши девочки молодцы! Очень рада за них. У Саши еще и не полная программа была», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

В произвольной программе она прыгнула четверной лутц и набрала за свой прокат 154,68 балла. По сумме выступлений россиянка получила 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).

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