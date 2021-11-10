Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить карьеру в сборной США.

«Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а вам пришло предложение лучше, вы бы долго думали? Вот и он нет. Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути. Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи и чтобы у него все получилось!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Дмитриев в интервью «СЭ» заявил, что продолжит карьеру под американским флагом.

Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. На чемпионате России-2018 он занял пятое место.