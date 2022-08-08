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Тарасова о травме Косторной: «Это всегда очень тяжело, больно и долго, но Аленочка со всем справится!»

Тарасова отреагировала на новость об операции Косторной
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость об операции фигуристки Алены Косторной.

«Травма фигуристки — это всегда очень тяжело, больно и долго, но Аленочка со всем справится! Я верю в нее. Главное, чтобы у Косторной было желание вернуться на прежний уровень, тогда все получится. Будет усердно восстанавливаться и тренироваться — вернется в прежние кондиции. Я видела ее на тренировках, мне понравилась она. Хорошо катается, достойно. Желаю Алене здоровья и скорейшего возвращения на лед!» — сказала Тарасова «СЭ».

Косторная перенесет операцию из-за полученной травмы бедра.

18-летняя фигуристка является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20.

Фигурное катание
Алена Косторная
Татьяна Тарасова
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