Сегодня, 14:11

Тарасова — о возвращении Валиевой: «Как она оказалась у Соколовской? У нее разве есть большой опыт?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о возобновлении тренировок Камилы Валиевой в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.

«Как она оказалась у Соколовской? У нее разве есть большой опыт подготовки спортсменов к Олимпийским играм или вообще подготовки кого-то к чему-то? Если бы она хотела вернуться, уже бы вернулась и принимала участие в контрольных прокатах. Мы только что с них вернулись, и ее там не было. Это смешной разговор», — сказала Тарасова «СЭ».

Камила Валиева.Валиева может вернуться. Сюжет, который многое перевернет

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.

