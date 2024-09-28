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Сегодня, 18:58

Тарасова: «Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании»

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

27-28 сентября в Лозанне проходило заседание ISU.

«У нас нет международных стартов уже третий год! Это очень тяжелая ситуация для нашего спорта. У меня была надежда на наше возвращение. Ну, что ж делать... Понятно, что конкуренция не та, что трансляции перестали окупаться. Но им так не кажется...Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский. ISU нам в уши? Неужели российских фигуристов правда вернут

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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