Тарасова: «Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

27-28 сентября в Лозанне проходило заседание ISU.

«У нас нет международных стартов уже третий год! Это очень тяжелая ситуация для нашего спорта. У меня была надежда на наше возвращение. Ну, что ж делать... Понятно, что конкуренция не та, что трансляции перестали окупаться. Но им так не кажется...Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.