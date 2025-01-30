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Тарасова — о крушении самолета в США с российскими фигуристами: «Ужасные новости»

Константин Белов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на крушение пассажирского самолета в США.

«Ужасные новости... Смотрю телевизор, чтобы узнать новую информацию. Я звоню своим знакомым, ученикам. Алиса Ефимова дома, Аннабель Морозова дома», — сказала Тарасова «СЭ».

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились несколько фигуристов и два бывших российских тренера, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивного агента Ари Закарян.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете находились трое военных. На данный момент официальных данных о жертвах нет.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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