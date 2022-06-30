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Сегодня, 09:09

Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с молодой Ириной Слуцкой

Виктория Кравченко
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Татьяна Тарасова и Ирина Слуцкая.
Фото Соцсети

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своих соцсетях опубликовала архивное фото. На снимке Тарасова изображена с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Ириной Слуцкой и собакой.

«Фото из прошлого. Узнаете?» — подписала снимок Тарасова.

Татьяна Тарасова и Ирина Слуцкая. Фото Соцсети
Татьяна Тарасова и Ирина Слуцкая.
Соцсети

43-летняя Ирина Слуцкая является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионкой мира (2002, 2005), семикратной чемпионкой Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), и четырехкратной победительницей финалов серии «Гран-при» (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005).

Ирина Слуцкая
Татьяна Тарасова
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