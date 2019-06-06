Татьяна Тарасова: "Одаренные девочки уезжают из России, чтобы их талант не пропадал"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что российские фигуристки уезжают выступать за другие страны из-за высокой конкуренции.
- Сейчас нет никакой утечки. Просто одаренных девочек сейчас много, они не могут ждать, они уезжают, чтобы их талант не пропал, - цитирует ТАСС Тарасову. - Чтобы они выступали за другую страну, но все-таки выступали.
Мы же не можем быть вредителями. Существуют международные правила, по которым мы отдаем их в другую страну, чтобы талант развивался. Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие. Но держать их нельзя, это несправедливо по отношению к детям. Только в этом смысле есть отток людей.
— А условия у нас хорошие?
— Вы что, шутите? У нас просто замечательные условия!
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