Тарасова: «Уход Попова в сборную Узбекистана не станет большой потерей»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российский фигурист Иван Попов перейдет в сборную Узбекистана.

«На чемпионате России Попов был далек от призеров. Я думаю, что мы ничего не потеряем, его уход не будет большой потерей для нашего фигурного катания. Но в следующем сезоне, как я думаю, он точно не сможет выступать на международных соревнованиях», — сказала Тарасова РИА «Новости».

На чемпионате России в 2024 году Попов занял восьмое место.