Татьяна Тарасова оценила шансы Семененко на чемпионате мира в Стокгольме

В понедельник, 1 марта, Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав сборной на предстоящий чемпионат мира. На мировом первенстве в Стокгольме в мужском одиночном катании выступят Евгений Семененко и Михаил Коляда.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что 17-летний Семененко может выступить еще лучше, чем в финале Кубка России, который он выиграл.

«У нас были правила попадания в сборную страны, и никто против этих правил не выступал, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — Думаете, если молоденький мальчик Евгений Семененко приедет на чемпионат мира и сделает все, как делал сейчас, он ничего не получит? А он и должен это сделать как сейчас, и лучше, он готовится к чемпионату мира. И на чемпионате мира он не может сказать, что его безграмотная бригада судит, что могут его засуживать».

Тарасова пожелала Семененко становиться смелым, сильным и волевым. «Потом не надо забывать, кто у него тренеры, и сколько эти тренеры подготовят спортсменов мирового уровня, что они и собираются сделать в дальнейшем», — добавила она.