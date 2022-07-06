Тарасова оценила шансы Загитовой вернуться в профессиональный спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы Алины Загитовой вернуться в профессиональный спорт.

«Мне кажется, что Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт. У Алины есть тренер, — цитирует Тарасову «Спорт день за днем». Если ее тренер в это верит, значит она возвратится. У Этери Георгиевны спрашивайте. В соревнованиях теперь будут участвовать возрастные девочки».

Также Тарасова рассказала, кто может оценить готовность 20-летней Загитовой к возвращению в профессиональный спорт.

«Вопрос о ее восстановлении не ко мне. Это вопрос тренера. Она ее видит каждый день и может сказать, будет она кататься или не будет, хорошая у нее форма или плохая. Если она ставит на нее, значит верит в нее. Мы же только начали сезон. Алина еще боксерские перчатки не сняла. Пока непонятно, вернется ли она в профессиональный спорт».

С декабря 2019 года российская фигуриста не выходит на лед в официальных турнирах. Тогда Загитова заняла шестое место в финале «Гран-при», а затем снялась с чемпионата России, объявив о приостановке карьеры.

На данный момент Загитова получает высшее образование и участвует в шоу. Также фигуристка работала корреспондентом на Олимпийских играх в Пекине и ведущей телепередачи «Ледниковый период».