Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 03:19

Тарасова: «За последние сезоны Дикиджи добился колоссального прогресса, на мой взгляд»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила прогресс 20-летнего фигуриста Владислава Дикиджи.

«За последние сезоны Дикиджи добился колоссального прогресса, на мой взгляд. Он очень хороший и перспективный парень. По тому, что я вижу, у меня складывается впечатление, что он очень любит работать. Также важный момент, что он в прекрасных отношениях со своим тренером. Поэтому я хотела бы пожелать ему дальнейшего роста, прогресса и настоящей спортивной жизни.

Дикиджи стремительно поднялся на вершину. Посмотрим, как он будет прогрессировать дальше. В целом у нас все мальчики сейчас неплохо развиваются, но сегодня Дикиджи — лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить», — цитирует Legalbet Тарасову.

В декабре Дикиджи выиграл чемпионат России в Омске, набрав в сумме 297,10 балла.

Источник: Legalbet
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Читайте также
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роднина: «Не надо сравнивать меня и Трусову, я родила 45 лет назад»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости