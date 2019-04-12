Татьяна Тарасова – о выступлении Забияко и Энберта: "Браво, выиграли в одни ворота"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российскую пару Александра Энберта и Натальи Забияко​, которая выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по в японской Фукуоке.

Спортсмены набрали 75,80 баллов и установили личный рекорд.

– Браво, в одни ворота выиграли. Просто здорово. Хочу поблагодарить Петю Чернышева, это просто попадание в яблочко. Такое проникновение в музыку, – сказала Тарасова в эфире трансляции на "Первом канале".

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире