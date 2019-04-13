Татьяна Тарасова - о Самодуровой: "Настоящий сибирский характер"

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением россиянки Софьи Самодуровой в произвольной программе командного чемпионата мира, который проходит в Фукуоке. По ее словам, россиянка еще способна прибавить.

– Вот она умница-то! – прокомментировала в эфире "Первого канала" выступление Самодуровой Тарасова. – Браво! Молодец! Вот это окончание сезона. Какая девонька. Она очень собранной была, детка. Обижена вчера была за маленькие баллы в короткой программе. И такая молодец. Настоящий сибирский характер.

В следующем году контент у нее будет сложнее, она улучшит программу. Она может многое улучшить. Она очень внимательно каталась. Даже слишком внимательно. Только в конце заулыбалась, когда все отпрыгала. Есть такие спортсмены, которые бывают третьими, вторыми. Но разбуди ночью, скажи "Пошел!" и он встанет, наденет коньки и исполнит. Она – надежная!