Татьяна Тарасова о прокате Трусовой: «Все было сделано потрясающе, на очень высокий уровень»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

— Браво! Все что у нее было, все выкатала, все сделала. Она прибавила в катании, в создании образа, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Она такая живая, она чудесная девочка. Очень доброжелательная. И вот такая великая уже спортсменка. Она открыла нам горизонт, пустила нас туда где еще никто не был. Жалко, что они решили не прыгать сегодня аксель. Но все остальное было сделано потрясающе, на очень высокий уровень. Все со сложного захода. Очень интересные связки. она очень хорошо стала делать дорожку шагов.