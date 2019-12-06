Известный тренер Татьяна Тарасова после короткой программы в Финале «Гран-при» заявила, что российская фигуристка Анна Щербакова обладает огромной внутренней силой.

— Очень нежная, очень трогательная. Поверьте, очень сильная! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Все сделано было точно. Каскад «тройной лутц + риттбергер» прыгнула — олимпийский каскад Загитовой. Внутренняя сила колоссальная у нее. Как она заходит на четверной лутц в произвольной программе! Она все делает так нежно, но так точно.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции