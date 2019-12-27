Татьяна Тарасова о прокате Щербаковой: «Такая нежнятина и такая сила!»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

— Такая нежнятина и такая сила в такой маленькой тоненькой, как стебелек, девочке! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Такая сила, такие высокие для нее прыжки! Такая координация, выезд куда угодно поле прыжков. Она всегда прыгает лутц-риттбергер.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Краснорске с 26 по 29 декабря.