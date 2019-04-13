Татьяна Тарасова - о произвольной программе Забияко и Энберта: "Черт с этим двойным сальховом"

Прославленный тренер Татьяна Тарасова похвалила россиян Наталью Забияко и Александра Энберта после произвольной программы на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке. Российская пара заняла второе место, принеся сборной 11 очков.

– Проиграли, – сказала Тарасова сразу после двойного сальхова в исполнении пары. – При такой плотной борьбе каждый элемент очень важен.

Однако после уверенного проката программы она похвалила пару, которая стать первой не смогла.

– Поздравляю ребят. Черт с ним, с этим сальховом, – добавила Тарасова. – Если решили двойной сделать, то и ладно. Сезон неоднозначный. Он болел, выбрался из болезни. Молодцы. А у Наташи какие травмы были. И она восстановилась. У парников судьба такая. Не сомневаюсь, что Наташа выехала бы и из тройного сальхова, если бы они его решили делать.

Не думаю, что в следующем году вернутся четверные элементы. Должно прийти новое поколение. Это поколение изуродовалось на этих четверных.