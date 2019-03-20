Татьяна Тарасова - о Медведевой: "Любят Женьку и будут любить!"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. По ее словам, она могла выступить лучше.

– Зал встает, любят Женьку и будут любить, она сделала много всего хорошего, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Не знаю, что ей ставят. У нее не выдающийся контент, но она его прокатала. Могла бы, конечно, сделать каскад лучше. Она каталась здесь без срывов на тренировках. И вдруг занервничала на разминке.

Женя и Алина (Загитова) подняли уровень мирового женсокго катания за счет своей конкуренции. Девочки, выращенные Этери Тутберидзе в клубе "Самбо-70", сделали так, что весь мир смотрит женское одиночное катание. И нашу страну они провернули лицом к женскому фигурному катанию.

Медведева набрала за свой прокат 74,23 балла. Это ее лучший результат в сезоне. Онлайн - здесь.

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