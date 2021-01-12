Татьяна Тарасова — о коттеджах Трусовой и Косторной: «Это прекрасно! Какой это перебор?»
15:05
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу того факта, что Евгений Плющенко построил коттеджи для фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной рядом с катком.
«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично! Можно только поздравить. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база. И ты не ездишь домой, а там живешь. Мы еще не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он еще не тренер», — сказала Тарасова в комментарии «СЭ».
Ранее Плющенко опубликовал в своем Instagram видео домов, где будут жить спортсменки.
(Владислав Флегонтов)
Рудковская прокомментировала публикации СМИ с фото коттеджей для Трусовой и Косторной
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