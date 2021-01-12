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Татьяна Тарасова — о коттеджах Трусовой и Косторной: «Это прекрасно! Какой это перебор?»

15:05
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу того факта, что Евгений Плющенко построил коттеджи для фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной рядом с катком.

«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично! Можно только поздравить. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база. И ты не ездишь домой, а там живешь. Мы еще не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он еще не тренер», — сказала Тарасова в комментарии «СЭ».

Ранее Плющенко опубликовал в своем Instagram видео домов, где будут жить спортсменки.

(Владислав Флегонтов)

Рудковская прокомментировала публикации СМИ с фото коттеджей для Трусовой и Косторной

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