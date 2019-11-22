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Татьяна Тарасова — о короткой программе Загитовой: «Не расстраивайся, голубка, терпи»

12:38
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Известный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в короткой программе на этапе «Гран-при» в Японии. Загитова набрала за свой прокат 66,84 балла.

— Очень хорошая программа, но жаль, что испортила. Наверное, после такого выступления Косторной кататься тяжело, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ничего страшного. Выигрывала-выигрывала, но теперь начал оформляться. Это будут изменение фигуры, изменение центра тяжести.

Оны исполняла то, что уже выполняла. И рассчитывала на свои силы. Не надо расстраиваться, надо подождать. Не расстраивайся, голубка, терпи.

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