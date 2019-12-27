Татьяна Тарасова — о короткой программе Косторной: «Лучшее, что мы когда-либо видели»
16:23
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высоко оценила короткую программу Алены Косторной, которую фигуристка показала на чемпионате России.
— Молодец. Это, конечно, образец короткой программе, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Как в одно касание. С этой огромной дуги, с этой большой скорости... Как она делает аксель?!
Как ручками взмахнет — как картину пишут. Ножку подставила, взлетела — вот он аксель.
Какие у нее руки красивые. Ножку подставила — приземлилась как в масло. Я обожаю этот ее флип — тулуп.
В зале творится что-то невероятное. Даже тело говорить. Лучшее, что мы когда-либо видели.
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