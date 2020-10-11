Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу выступления Дарьи Усачевой в произвольной программе на втором этапе Кубка России. Фигуристка заняла второе место в произвольной программе и в итоге стала третьей после Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

— Чистейшее выступление, может, с одной помаркой, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — И это с такой программой, где нет ни минуты покоя. Это выражение себя в музыке, эта индивидуальность... Если этого нет, а есть только жесты, оно ведь не трогает.

И все чисто, и все музыкально! Все эти подходы, выходы, нет никаких вещей, которые бы она не делала. Руки работают зверски просто.