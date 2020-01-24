Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхищенно прокомментировала выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате Европы. Дуэт выиграл короткую и произвольную программу и завоевал золото.

— Здорово, товарищи! Сказать больше нечего! Начали немного нервно, но все дело сделали, молодцы! — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Каждый элемент исполняли как последний. Меня учил папа: на каждую тренировку выходить как на последнюю в жизни.