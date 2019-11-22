Татьяна Тарасова: «Никогда нельзя рассчитывать на то, что кто-то упадет»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова оценила короткую программу в исполнении Софьи Самодуровой на этапе «Гран-при» в Японии.

— Справилась, молодец. Программа очень хорошая. Жалко, что не прыгает лутц. Потому что никогда нельзя рассчитывать на то, что кто-то упадет, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она сделала максимум, в очень тяжелый период. На тулупе был недокрут, а остальное все — докрут.

Все, что она могла, она сделала. Конечно, она изменилась. Она и выросла и поправилась. Естественно, она оформляется.

Этот адреналин у нее появляется тогда, когда нужно. Но сегодня откататься лучше, чем Косторная, просто невозможно.