Тарасова назвала ерундой слова Губановой про рукоприкладство: «Пусть лучше катается, чтоб не было стыдно!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова фигуристки Анастасии Губановой о рукоприкладстве в детском фигурном катании.

«Хватит говорить ерунду! Тем более Губановой! Если она видела рукоприкладство, чего сразу не сказала? Чего говорить через несколько лет, когда это выгодно? Ей не о чем говорить?! Пусть лучше катается, чтоб не было стыдно!» — сказала Тарасова «СЭ».

Губанова всю жизнь тренировалась в России, но сменила спортивное гражданство и в январе 2023 года стала чемпионкой Европы под флагом Грузии.