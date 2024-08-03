Тарасова — о решении CAS по бронзе командного турнира Пекина: «Так и должно было случиться»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзу командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Так и должно было случиться. При той ситуации, которая сложилась, мы должны были быть третьими. Не могу сказать, что справедливость восторжествовала, потому что нет Камилы Валиевой. Сейчас надо жить дальше, а не печалиться из-за того, что было. Но обязательно нужно сделать определенные выводы», — цитирует Metaratings.ru Тарасову.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем дисквалифицированной Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.