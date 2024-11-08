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Сегодня, 03:20

Тарасова: «Никто не видел пару Косторной и Куницы и не знает их, а вы все пишите о них»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении выступающих в паре фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы приостановить карьеру.

«А кто они такие? Парники? Разве их кто-то видел на льду, их выступления в паре? Никто не видел и не знает их, а вы все пишите о них, зачем? С тем же успехом могу сказать, что я космонавт», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Фигуристы намерены пропустить два ближайших сезона, однако не станут завершать спортивную карьеру. По словам Косторной, это решение спортсмены приняли, чтобы заняться личными делами.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фигурное катание
Алена Косторная / Георгий Куница
Татьяна Тарасова
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